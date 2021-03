Taxa de inflação anual recua para 0,9% na zona euro e 1,3% na UE em fevereiro

Passageiros à entrada do Metro, em Lisboa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Na zona euro, a inflação anual recuou face a fevereiro de 2020 (1,2%), mas manteve-se estável na comparação em cadeia.

Na UE a inflação baixou na variação homóloga (1,6%), mas subiu na comparação com janeiro (1,2%).

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as menores taxas de inflação foram observadas na Grécia (-1,9%), na Eslovénia (-1,1%) e em Chipre (-0,9%) e as mais altas na Polónia (3,6%), Hungria (3,3%) e Roménia (2,5%).

Faca janeiro, a inflação anual recuou em dez Estados-membros, manteve-se estável em três e aumentou em 14.

Em Portugal, a taxa de inflação anual de fevereiro foi de 0,3% face aos 0,5% do mesmo mês de 2020 e aos 0,2% de janeiro.