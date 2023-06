Taxa de inflação da zona euro com forte recuo para 6,1% em maio

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Junho, 2023 • 10:21 Partilhar este artigo Facebook

A taxa de inflação anual da zona euro desceu, em maio, para os 6,1%, puxada pelo abrandamento do aumento de preços na componente da alimentação e pela deflação na energia, estima o Eurostat.

Em maio de 2022, a taxa de inflação anual era de 8,1% nos países do euro e em abril de 2023 de 7,0%.

De acordo com a estimativa rápida do serviço estatístico europeu, considerando as componentes da inflação, o da alimentação, álcool e tabaco apresentou, em maio, a maior taxa, de 12,5%, mas um ponto abaixo dos 13,5% de abril.

Na componente da energia, por seu lado, passou de uma subida de preços de 2,5% em abril para uma descida de 1,7% em maio.

No setor dos bens industriais não energéticos, por seu lado, a inflação desceu para os 5,8% (6,2% em abril) e no dos serviços para os 5,0% (5,2% em abril).

Entre os 20 países da zona euro, a Eslováquia, a Letónia (12,3% cada) e a Estónia (11,2%) apresentaram as mais altas taxas de inflação - - medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC) -, com o Luxemburgo (2,0%), a Bélgica (2,7%) e a Espanha (2,9%) a registarem as menores, segundo a estimativa do Eurostat.

Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo IHPC (que permite comparações entre países) foi de 5,4% em maio.

A taxa de inflação anual da zona euro subiu em abril, após cinco meses de recuos consecutivos, voltando a descer em maio.

A taxa de inflação da zona euro acelerou desde junho de 2021, principalmente devido à subida dos preços da energia, e atingiu valores recorde desde novembro de 2021, com o primeiro recuo a ser registado em novembro de 2022.