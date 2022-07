Taxa de inflação em França em junho foi de 5,8%, máximo desde 1985

Nice, França © Unsplash

A taxa de inflação em França atingiu 5,8% em junho, contra 5,2% maio, um máximo desde 1985, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INSEE).

O aumento dos preços no consumidor no mês de junho, neste país, ficou a dever-se sobretudo à subida dos preços da energia (+33,1% em termos homólogos) e, em menor medida, ao crescimento dos preços dos serviços (3,3%), alimentos (5,8%) e produtos manufaturados (2,5%), segundo um documento publicado pelo INSEE no seu portal.

O INSEE apresentou hoje os dados finais da taxa de inflação em junho deste ano, que atingiu um máximo desde 1985.

A taxa de inflação subjacente, que exclui os preços de energia e alimentos, foi de 3,7% em junho, valor igual ao registado em maio.