Taxa de inflação homóloga em Espanha acelera para 6% em fevereiro

A inflação homóloga em Espanha subiu 6% em fevereiro, menos uma décima que o valor anunciado em 28 de fevereiro e mais uma décima que em janeiro, devido principalmente ao aumento histórico dos preços dos alimentos de 16,6%.

O Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE) anunciou hoje que o grupo de alimentos e bebidas não alcoólicas aumentou mais de um ponto acima do mês anterior, e este comportamento é influenciado pelo aumento do preço dos legumes e da carne, bem como por uma redução menor do preço do peixe e do marisco em relação ao ano passado.

O INE também reviu em baixa - uma décima de ponto percentual - a taxa de variação anual da inflação subjacente - índice sem alimentos não transformados ou produtos energéticos - para 7,6%, mais uma décima de ponto do que a registada em janeiro e o mais alto desde dezembro de 1986.