Taxa de inflação homóloga no Reino Unido desacelera para 8,7% em abril

Londres, Reino Unido © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Maio, 2023 • 09:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de inflação homóloga do Reino Unido desacelerou para 8,7% em abril, contra 10,1% em março, informou o Office for National Statistics (ONS).

O abrandamento da subida dos preços em abril foi inferior ao esperado pelo consenso dos analistas, que previam uma taxa de inflação de 8,2%.

O ONS destacou que o abrandamento da taxa anual do IPC refletiu contribuições em baixa de 6 dos 12 itens, com a maior contribuição em baixa a vir da habitação e serviços domésticos, enquanto a maior variação em alta foi observada no lazer e cultura.

No quarto mês de 2023, o aumento homólogo do preço dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas foi de 19%, apenas uma décima de ponto percentual abaixo da subida do mês anterior, enquanto os fornecimentos de habitação aumentaram 12,3% em termos homólogos, após o acréscimo de 26,1% em março.

Por outro lado, o IPC subjacente, que exclui a volatilidade dos preços da energia, dos produtos alimentares, do álcool e do tabaco, acelerou para 6,8% em abril, mais seis décimas de ponto percentual do que em março e o nível mais elevado desde março de 1992.

Em cadeia, os preços registaram uma subida de 1,2% no quarto mês do ano face a março, em comparação com um aumento de 2,5% em março face ao mês anterior.

Na última reunião, o Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra decidiu aumentar a taxa diretora de referência em 25 pontos base para 4,5%, o nível mais elevado desde o outono de 2008, prolongando a sequência de aumentos dos preços do dinheiro para doze reuniões consecutivas.

Numa análise, o Banco de Inglaterra indicou que espera que a taxa de inflação "caia acentuadamente a partir de abril", em parte devido ao efeito de base dos fortes aumentos registados há um ano.