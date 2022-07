Taxa de inflação na zona euro volta a subir em julho para 8,9%

Inflação na zona euro avançou em julho 0,3% face ao mês anterior © Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Julho, 2022 • 11:14

A inflação anual voltou a subir na zona euro, em julho, para 8,9%, um novo avanço face aos 8,6% de junho e devido principalmente aos preços da energia, anunciou esta sexta-feira o serviço estatístico da União Europeia, Eurostat.

Numa estimativa rápida, o Eurostat indica que a taxa de inflação anual - medida pelo Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor - atinge um novo máximo no espaço da moeda única, fixando-se em 8,9%, que compara com 8,6% em junho passado e com 2,2% em julho de 2021.

Analisando as principais componentes da inflação da zona euro, o serviço estatístico comunitário adianta que a energia volta a ser a que mais pesa (39,7%, contra 42% em junho passado), seguida da alimentação, álcool e tabaco (9,8%, contra 8,9% em junho), dos bens industriais não energéticos (4,5%, contra 4,3% em junho) e dos serviços (3,7%, contra 3,4% em junho).

A taxa de inflação na zona euro tem vindo a acelerar desde junho de 2021, principalmente devido à subida dos preços da energia, e a atingir valores recorde desde novembro.

As previsões surgem numa altura em que os preços na zona euro e na União Europeia batem máximos devido aos constrangimentos das cadeias de abastecimento, recentemente acentuados com as tensões geopolíticas da guerra da Ucrânia.

A Comissão Europeia acredita, ainda assim, que a inflação esteja perto do pico na zona euro e no espaço comunitário.

Nos dados hoje divulgados, o Eurostat dá ainda conta de que, por país, as maiores taxas de inflação se registaram, este mês, na Estónia (22,7%), na Letónia (21%) e na Lituânia (20,8%), enquanto as mais baixas se verificaram em Malta (6,5%), em França (6,8%) e na Finlândia (7,9%).

Em Portugal, a taxa de inflação anual foi, em julho, de 9,4%, que compara com 9% no mês anterior.