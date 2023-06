Taxa de ofertas de emprego recua no primeiro trimestre na zona euro e UE

© Igor Martins / Global Imagens

A taxa de ofertas de emprego recuou, no primeiro trimestre do ano, para os 3% na zona euro e 2,8% na União Europeia, face ao período homólogo, divulga esta quinta-feira o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, a taxa de ofertas de emprego na zona euro recuou para os 3% nos primeiros três meses do ano, face aos 3,1% do trimestre anterior e do homólogo. Na UE, o indicador manteve-se nos 2,8% na variação trimestral, mas recuou quando comparada com os 2,9% dos primeiros três meses de 2022.

A Bélgica, os Países Baixos e a Áustria (4,7% cada) registaram as taxas de ofertas de emprego mais altas e a Bulgária, a Espanha, a Polónia e a Roménia as mais baixas (0,9% cada).

Em Portugal, o indicador recuou para 1,3% entre janeiro e março, face aos 1,5% homólogos, mantendo-se estável na comparação em cadeia.