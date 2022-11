Trabalhadores da UE com quebra de 2,4% no salário. OIT alerta para aumento da pobreza

OIT sugere atribuição de vales para compra de bens essenciais ou diminuição do IVA nestes produtos © Pixabay

Os trabalhadores da União Europeia (UE) sentiram, na primeira metade do ano, uma perda real de 2,4% nos seus salários, provocada pelo combo da crise inflacionista e da desaceleração global do crescimento económico, segundo dados publicados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) esta quarta-feira.

Considerando o resto do mundo, a quebra dos rendimentos foi de 0,9%, "a primeira vez neste século que, em termos reais, o crescimento global dos salários foi negativo", aponta o organismo. Enquanto nas economias mais avançadas do G20 os salários reais sofreram uma quebra de cerca de 2,2% no primeiro semestre de 2022, nos países em desenvolvimento as remunerações cresceram 0,8% - ainda assim, menos 2,6% face a 2019.

Esta crise, em parte impulsionada pelo conflito na Ucrânia, está a diminuir o poder de compra das classes médias e a atingir particularmente as famílias de mais baixo rendimento, colocando "dezenas de milhões de trabalhadores em situação dramática, uma vez que enfrentam instabilidades crescentes", alerta a instituição.

A tendência, explica a OIT, é justificada com o facto de "estes grupos gastarem uma grande parte do seu rendimento em bens e serviços essenciais que estão geralmente sujeitos a maiores aumentos de preços, mais do que os produtos não essenciais". Por outro lado, e ainda que se efetivem aumentos das remunerações, o crescimento veloz da inflação tem deteriorado o valor real dos salários.

Gilbert F. Houngbo, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, antecipa que "as desigualdades salariais e a pobreza aumentarão caso o poder de compra dos trabalhadores de mais baixos salários não seja mantido".

Perante este cenário, torna-se "urgente a adoção de medidas para prevenir o aumento dos níveis de pobreza, das desigualdades e dos conflitos sociais", defende a instituição.

O "Relatório Global sobre os Salários" sugere, assim, que atualizações adequadas dos valores do salário mínimo, bem como "um forte diálogo social tripartido e a negociação coletiva" possam ser instrumentos eficazes para assegurar a manutenção do poder de compra das famílias e do seu nível de vida.

Outras medidas que podem ainda reduzir o impacto da crise na carteira das famílias, refere o organismo, são a atribuição de vales para compra de bens essenciais às famílias de mais baixo rendimento ou a diminuição do Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) nestes bens.

"Devemos prestar particular atenção às pessoas que têm um emprego e que estão no meio e no nível inferior da distribuição salarial", destaca Rosalia Vazquez-Alvarez, uma das autoras do estudo, frisando que "combater a deterioração dos salários reais pode contribuir para o crescimento económico e, consequentemente, para a recuperação do emprego para os seus níveis pré-pandemia".

"Esta pode ser uma forma eficaz de diminuir a probabilidade ou intensidade de recessões em todos os países e todas as regiões", termina a responsável.