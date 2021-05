Tribunal da UE não encontrou ajudas estatais ilegais à Amazon

© JULIEN WARNAND/EPA

O Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) contrariou esta quarta-feira a decisão da Comissão Europeia sobre alegadas ajudas estatais ilegais do Luxemburgo à tecnológica Amazon, considerando não ter existido uma redução indevida da carga fiscal à filial luxemburguesa.

Em comunicado de imprensa, o Tribunal Geral (primeira instância do Tribunal de Justiça da UE) indica ter anulado "a decisão da Comissão que declarou o auxílio incompatível com o mercado interno".

Isto porque, "segundo o Tribunal Geral, a Comissão não demonstrou de forma juridicamente bastante a existência de uma redução indevida da carga fiscal de uma filial europeia do grupo Amazon", adianta aquele organismo no acórdão hoje divulgado.

Em outubro de 2017, a Comissão Europeia concluiu que o Luxemburgo tinha concedido à "gigante" de comércio eletrónico Amazon vantagens fiscais indevidas de aproximadamente 250 milhões de euros, vincando que o país teria de devolver o valor de tais ajudas ilegais.

Na altura, o executivo comunitário argumentou que, ao abrigo das regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais, isto é ilegal, pois permitiu à Amazon pagar substancialmente menos impostos do que as outras empresas.

Entendimento diferente teve o Tribunal Geral, que no acórdão hoje divulgado concluiu que "nenhuma das constatações expostas pela Comissão na decisão impugnada é suficiente para demonstrar a existência de uma vantagem na aceção do artigo 107.º, n.º 1 do TFUE [Tratado sobre o Funcionamento da Uni ão Europeia], havendo por isso que anular a decisão na totalidade".