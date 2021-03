Tribunal de Contas Europeu com reservas sobre fundo para ajudar países afetados pelo Brexit

© (Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)

Dinheiro Vivo 01 Março, 2021 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Num parecer publicado esta segunda-feira, o Tribunal de Contas Europeu (TCE) considera que a forma como serão distribuídos os fundos da Reserva de Ajustamento ao Brexit, tal como proposto pela Comissão Europeia, apresenta riscos. O fundo, de cinco mil milhões de euros, foi criado para apoiar os Estados-membros mais afetados pela saída do Reino Unido da União Europeia. O período de transição terminou no dia 1 de janeiro, e a saída foi efetivada a 1 de fevereiro. Segundo explica o TCE em comunicado, "foram criados obstáculos ao comércio de bens e serviços e à mobilidade transfronteiras, com consequências para a administração pública, as empresas, os cidadãos e as partes interessadas de ambos os lados".

A Comissão propõe que 80% do fundo (quatro mil milhões de euros) sejam concedidos aos Estados‑Membros sob a forma de pré‑financiamento, e os restantes mil milhões de euros pagos mais tarde (em 2024) para cobrir despesas elegíveis que excedam o montante de pré‑financiamento.

A repartição das verbas pelos países depende do impacto nas diferentes economias. O método proposto pela CE prevê que a Irlanda seja o Estado-membro mais beneficiado, com 991 milhões de euros, seguida dos Países Baixos (714 milhões de euros), da Alemanha (429 milhões de euros), da França (396 milhões de euros) e da Bélgica (305 milhões de euros).

Mas o Tribunal critica o facto de os Estados-membros virem a receber "um nível de pré‑financiamento invulgarmente elevado sem terem de comunicar previamente à Comissão Europeia informações pormenorizadas sobre as medidas a financiar, o que permite uma reação rápida à situação excecional, mas implica que a elegibilidade e a adequação destas medidas não seriam avaliadas pela Comissão antes do final de 2023".

Tony Murphy, o membro do TCE responsável pelo parecer, citado no comunicado, sublinha que a "Reserva de Ajustamento ao Brexit é uma importante iniciativa de financiamento que visa ajudar a atenuar o impacto negativo do Brexit nas economias dos Estados‑Membros da UE", mas "consideramos que a flexibilidade que proporciona não deve criar incerteza para os Estados‑Membros".