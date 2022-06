Há precisamente quatro meses, começou a ofensiva militar da Rússia em território ucraniano. Os combates centram-se agora na região de Donbass, no leste do país, com as forças ucranianas a receberem ordens para a retirada militar das posições que mantinham em Severodonetsk, uma cidade que está 90% destruída, segundo o governador regional.