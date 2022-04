Ucrânia: Banco russo VTB perde controlo da subsídiária europeia

© AFP

O grupo russo "já não tem o controlo" sobre o VTB Bank SE, uma subsidiária sediada na Alemanha, após a "proibição do exercício de direito de voto", explica a autoridade alemã de supervisão financeira num comunicado à imprensa.

A gestão da entidade europeia está agora proibida de "seguir as diretivas" do VTB Bank, que na sexta-feira passou a integrar a lista de entidades sancionadas pela União Europeia.

A proibição de transferência de fundos para "entidades do grupo VTB" está em vigor há "várias semanas", especifica o BaFin, salientando que o VTB Bank "deixou de poder alienar ativos financeiros" da subsidiária europeia, que fica assim "totalmente isolada" do grupo russo.

O regulador alemão precisou que para o banco "a situação operacional permanece inalterada", com os "clientes a poderem dispor livremente dos seus depósitos".

O BaFin disse ainda não ter identificado qualquer problema de liquidez, estando a monitorizar de perto a situação.

Porém, de acordo com o jornal Handelsblatt, citado pela AFP, quatro dos cinco membros do conselho de administração apresentaram recentemente a sua renúncia e o VTB Europe não aceita novos clientes desde o início de março

Recorde-se que a União Europeia já tinha congelado os bens de quatro bancos -- VTB, Bank Otkritie, Novikombank (filial do Rostec) e Sovcombank -, que representam 23% do mercado bancário russo, depois de terem sido excluídos do sistema financeiro internacional Swift.