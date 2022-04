Ucrânia: Centeno pede ação política nacional e europeia para garantir crescimento

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

O governador do Banco de Portugal (BdP) defendeu esta sexta-feira "ser crucial", perante a guerra na Ucrânia, que Portugal e a Europa tenham uma ação política coordenada para garantir o "crescimento sustentável" das economias.

"A curto prazo, a invasão da Ucrânia pela Rússia [...] vai atrasar a recuperação e causar um ambiente inflacionário. As novas pressões nos preços diminuem a confiança dos agentes económicos", afirmou Mário Centeno, que falava na abertura da conferência "Fortalecer o capital social: o papel dos bancos centrais", que se realiza em Lisboa, a propósito da celebração do 175.º aniversário do supervisor financeiro.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.232 civis, incluindo 112 crianças, e feriu 1.935, entre os quais 149 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

Neste contexto, para o antigo ministro, é "crucial" a coordenação entre "as ações políticas nacionais" e as da Europa, de modo a garantir um "crescimento sustentável das economias".

O Programa do XXIII Governo Constitucional, empossado na quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi, esta quinta-feira, aprovado na primeira reunião do Conselho de Ministros e hoje entregue na Assembleia da República.

O documento vai ser discutido no plenário do parlamento nos dias 07 e 08 de abril.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, antecipou que o documento "é conhecido" porque "é o progama eleitoral dos socialistas" às legislativas de janeiro passado.