Ucrânia. EUA excluem usar armas químicas seja qual for a circunstância

Joe Biden, presidente dos EUA © EPA/Oliver Contreras

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Março, 2022 • 15:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados Unidos da América (EUA) "não pretendem usar armas químicas em nenhuma circunstância", mesmo que a Rússia as utilize na Ucrânia, garantiu esta sexta-feira o conselheiro norte-americano de segurança nacional, Jake Sullivan.

Numa conversa com a imprensa a bordo do avião presidencial Air Force One, a caminho da Polónia, Sullivan advertiu, no entanto, que Moscovo pagará "um preço muito alto" em caso de uso de armas químicas, esclarecendo comentários feitos no dia anterior pelo Presidente norte-americano, Joe Biden.

Em Bruxelas, onde participou na cimeira da NATO e foi convidado na cimeira da União Europeia na quinta-feira, Joe Biden tinha prometido uma "resposta" nesse cenário, mas permanecendo evasivo sobre a "natureza" desta resposta.

"Responderemos se ele [Putin] usar [armas químicas]. A natureza dessa resposta dependerá da natureza da sua utilização", afirmou então o Presidente norte-americano.

Joe Biden visita esta sexta-feira a Polónia, onde aterrou na cidade de Rzeszow, perto da fronteira com a Ucrânia, onde vai encontrar-se com soldados norte-americanos estacionados na região, antes de seguir para Varsóvia, onde terá reuniões com líderes polacos e está prevista uma visita a um centro de acolhimento de refugiados.

A Polónia já acolheu mais de 2,1 milhões de pessoas procedentes do território ucraniano, ou seja, mais de metade de todos os refugiados que fugiram desde o início da invasão russa da Ucrânia.