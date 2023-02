Ucrânia: Governos da UE chegam a acordo para fixar limite ao petróleo russo

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. © AFP

Os governos da União Europeia chegaram hoje a acordo para fixar limites ao preço do gasóleo russo, segundo adiantou a presidência sueca do Conselho da União Europeia no Twitter.

O limite máximo não afeta as compras do bloco comunitário, que a partir deste domingo proíbe todas as importações de derivados de petróleo da Rússia, explicou a agência Efe, mas impede os operadores europeus de transportarem e assegurarem estes produtos se forem vendidos a um preço superior ao limite máximo fixo.

"Temos de continuar a negar à Rússia os meios para financiar a sua guerra contra a Ucrânia. A proibição da UE de importar produtos petrolíferos entra em vigor no domingo. Com o G7 estamos a limitar o preço destes produtos, reduzindo as receitas da Rússia e garantindo mercados globais de energia estáveis", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Twitter.