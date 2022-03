Ucrânia. Hungria reafirma que não deixará passar armamento letal pelo seu território

Refugiados ucranianos em Portugal © Igor Martins/Global Imagens

A Hungria reafirmou esta sexta-feira que não permitirá a passagem pelo seu território de armas para a Ucrânia por não pretender envolver-se na guerra, após o líder ucraniano ter questionado esta semana por que motivo Budapeste impede esse transporte.

"O Presidente da Ucrânia [Volodymyr Zelensky] pediu à Hungria e ao primeiro-ministro [Viktor] Orbán que façam duas coisas. Primeiro, reforçar as sanções ao setor energético e permitir o envio de armas à Ucrânia. O primeiro-ministro rejeitou ambos os pedidos", informou esta sexta-feirao porta-voz do Governo húngaro, Zoltán Kovács.

O porta-voz governamental reiterou que a Hungria não pretende envolver-se na guerra, e por esse motivo não permitirá que seja transportado armamento letal pelo país em direção à Ucrânia, e sublinhou que "fechar as torneiras do petróleo e do gás significaria que as famílias húngaras pagariam o preço da guerra".

"Tens de decidir por ti próprio com quem estás", disse na quinta-feira a Orbán o Presidente ucraniano, que participou por videoconferência na cimeira dos líderes da União Europeia (UE), numa óbvia alusão às boas relações entre o líder húngaro e o Presidente russo, Vladimir Putin.

Zelensky comparou a atual situação da cidade de Mariupol (sul), cercada e sujeita a intensos bombardeamentos, às mortes de judeus na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial.

"Estive em Budapeste (...) e vi o memorial "Sapatos nas margens do Danúbio (...) verás como os assassínios em massa podem voltar a ocorrer no mundo de hoje. Os mesmos sapatos. Em Mariupol existe a mesma gente", afirmou o Presidente ucraniano, ele próprio de origem judaica, que continuou a invetivar Orbán.

Esta sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Péter Szijjártó, também reagiu às palavras de Zelenski, assegurando que entende que para o Presidente ucraniano o mais importante é a segurança da população do país, mas acrescentou que para o Governo húngaro "o mais importante é a segurança dos húngaros".

Na Hungria, 85% das habitações utilizam o gás russo como aquecimento e 64% das importações de petróleo são provenientes da Rússia, recordou o Governo húngaro, um dos países da UE que se opõe ao corte do fornecimento de gás russo no âmbito das sanções contra a Rússia.