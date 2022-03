Ucrânia. Vila Franca de Xira cria programa para apoiar refugiados

Uma mãe cuida da sua filha de dois meses no ginásio de uma escola em Przemysl, perto da fronteira da Ucrânia com a Polónia, num centro de refugiados provisório © Louisa GOULIAMAKI / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Março, 2022 • 17:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, criou um programa para dar resposta às necessidades dos refugiados ucranianos em áreas como a saúde, habitação, educação e emprego, divulgou a autarquia.

O programa é designado por "Vila Franca de Xira Acolhe" e envolve um conjunto de entidades do concelho, que darão o apoio necessário aos cidadãos ucranianos nas respetivas áreas de atuação, segundo explica a autarquia, em comunicado.

Saúde, habitação, atividades sociais, educação, emprego, admissão/registo de animais de estimação, apoio jurídico, psicológico e alimentar são algumas das respostas previstas neste programa.

O encaminhamento para as respostas será feito após a "realização de um atendimento social e a avaliação de cada uma das situações", lê-se na nota da autarquia.

Na área da Saúde, está prevista a avaliação do estado de saúde dos refugiados, a testagem à covid-19, a sua vacinação (caso necessário) e o acompanhamento e monitorização de pessoas portadoras de doenças crónicas.

Será também prestado apoio a nível da habitação para todos os deslocados sem alternativa habitacional, que serão encaminhados para casas disponibilizadas por particulares, previamente referenciados numa plataforma nacional criada para esse efeito.

O programa da autarquia prevê ainda apoio alimentar, de bens essenciais e apoio psicológico, "em caso de necessidade urgente e imediata", e apoio em questões da Educação, garantindo-se a integração das crianças e jovens nos grupos de turma "adequados", a integração na ação social escolar e disponibilizando cursos de língua portuguesa.

Os cidadãos ucranianos à procura de emprego poderão inscrever-se em qualquer balcão do Instituto de Emprego e Formação Profissional, enviar email para job.ukraine@iefp.pt ou agendar inscrição no Centro de Emprego de Vila Franca de Xira através do um email rede.empregabilidade@cm-vfxira.pt.

A Câmara de Vila Franca de Xira vai também disponibilizar os serviços do canil municipal para que sejam vacinados os animais que estão a chegar a Portugal sem as vacinas exigidas por lei.

O município criou ainda uma linha telefónica gratuita de apoio e encaminhamento às famílias e amigos de ucranianos residentes e aos deslocados que desejam ser acolhidos no concelho, que estará disponível de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 17:30, através do 800 210 117.

Os munícipes podem igualmente contactar os serviços através do email apoiosocial.ucrania@cm-vfxira.pt.