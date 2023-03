UE com novo financiamento no verão para indústrias estratégias face aos EUA

Vice-presidente executiva da Comissão Europeia Margrethe Vestager.

A União Europeia (UE) vai criar, no próximo verão, um instrumento financeiro "à escala europeia" para financiar investimentos em indústrias estratégicas e 'limpas', visando responder aos 'subsídios verdes' norte-americanos, anunciou a vice-presidente executiva da Comissão Europeia Margrethe Vestager.

Um dia após a entrada em vigor na UE de um novo quadro temporário para auxílios estatais, que permite aos Estados-membros apoiarem, até final de 2025, investimentos em energias renováveis, em armazenamento energético e na descarbonização da indústria, Margrethe Vestager defendeu ser "muito cautelosa" sobre este tipo de apoios públicos, dado tratar-se da "governação dos Estados-membros".

"É por isso que temos mais ou menos isto em consideração para o futuro próximo e assim, no início do verão, vamos apresentar uma ferramenta à escala europeia no que toca a investimentos em algumas destas indústrias estratégicas", com menos ou sem emissões poluentes, revelou a responsável, em entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social europeus.

Numa altura em que a UE tenta responder ao plano de subsídios 'verdes' dos Estados Unidos às suas empresas, a instituição flexibilizou esta sexta-feira as regras das ajudas estatais na UE para o investimento e o financiamento para a produção de tecnologias 'limpas', embora os países tenham diferentes capacidades orçamentais para fornecer ajudas estatais.

"Para mim, é realmente importante não fazer disto uma espécie de obrigação moral, uma questão de competitividade da Europa, que têm de o fazer, porque [...] o que estamos a tentar fazer é permitir-lhes trabalhar muito mais rapidamente do que aquilo que fizeram e alguns Estados-membros irão provavelmente utilizar muito este quadro e alguns irão utilizá-lo menos, outros poderão não o utilizar, dependendo da cultura e das oportunidades de financiamento nesse país", observou Margrethe Vestager nesta entrevista.

Questionada sobre um apoio semelhante que poderia ser dado na UE ao que foi lançado pelos Estados Unidos, a também responsável pela tutela da concorrência comunitária assinalou que, nos últimos anos, "o controlo dos auxílios estatais tem desempenhado o papel de impedir um aumento dos subsídios porque os mesmos projetos só podem obter a mesma parte do financiamento público".

"Isto é importante para nós e, uma vez que todos terão as mesmas regras na Europa, não podemos ter aqui uma corrida interna aos subsídios", vincou Margrethe Vestager.

Nos últimos meses, as relações transatlânticas têm sido marcadas pelo descontentamento europeu face ao plano dos Estados Unidos de subsidiar a produção local de tecnologias 'limpas' com 370 mil milhões de dólares (cerca de 350 mil milhões de euros), o que é considerado discriminatório, contrário às regras da Organização Mundial do Comércio e que, juntamente com a escalada dos preços da energia, ameaça levar as empresas europeias a abandonar o continente.

Desde então, Bruxelas iniciou negociações com Washington com o objetivo de conseguir um tratamento favorável para as companhias comunitárias.

Entretanto, a UE decidiu trabalhar no seu próprio plano para fornecer incentivos às tecnologias limpas europeias.

Na próxima semana, a Comissão Europeia apresenta uma proposta para uma indústria com menos emissões poluentes na UE, respondendo à corrida aos subsídios iniciada pelos Estados Unidos com a lei da redução da inflação.

A lei norte-americana da redução da inflação, que entrou em vigor em agosto passado, tem por objetivo reduzir os custos para os norte-americanos, abrangendo, por exemplo, investimentos no setor da energia e subsídios para veículos elétricos, baterias e projetos de energia renovável, mas muitos destes subsídios só incluem produtos fabricados nos Estados Unidos.