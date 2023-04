UE liberta 3.ª parcela de 1500 milhões de assistência macrofinanceira à Ucrânia

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Abril, 2023 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A União Europeia (UE) enviou nesta terça-feira a terceira parcela de 1,5 mil milhões de euros do pacote de assistência macrofinanceira (AMF+) à Ucrânia, que totaliza este ano 18 mil milhões de euros.

O pacote AMF+ tem como objetivo o financiamento de necessidades imediatas do país, como o pagamento de salários e pensões e a manutenção de hospitais, escolas e ainda habitação para as populações deslocadas devido à guerra lançada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

A parcela de 1,5 mil ME, segundo um comunicado da Comissão Europeia, foi disponibilizada após uma avaliação dos progressos feitos pela Ucrânia na execução de objetivos contratualizados com Bruxelas, como o reforço do primado da lei e da estabilidade financeira, o melhoramento do funcionamento do sistema energético do gás e promover um melhor clima de negócios.

Está previsto o desembolso de mais duas parcelas mensais de 1,5 mil ME cada em maio e junho, respetivamente.

Desde o início da guerra, a UE já apoiou a Ucrânia com cerca de 68 mil milhões de euros, incluindo ajuda financeira, humanitária e militar.