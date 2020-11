UE. PSD quer conhecer medidas da Comissão Europeia para as PME

A eurodeputada do PSD, Maria da Graça Carvalho. © D.R.

A eurodeputada do PSD, Maria da Graça Carvalho, quer saber quais são as medidas previstas pela Comissão Europeia para proteger as pequenas e médias empresas, fortemente atingidas pela crise causada pela pandemia da covid-19.

A eurodeputada questionou sobre esta matéria o comissário europeu, responsável pelas pastas das Relações Interinstitucionais e Prospetivas, e vice-presidente da Comissão Europeia, Maroš Šefčovič, numa audiência na Comissão ITRE - Indústria, Investigação e Energia.

Em resposta, Šefčovič confirmou a intenção de seguir esta sugestão da eurodeputada e de assegurar que será previamente avaliado o impacto de toda a legislação nas PME.

Para Maria da Graça Carvalho, a atual situação torna ainda mais urgente a necessidade de olhar para as PME com particulares cuidados. "Hoje sabemos que as PME foram as mais atingidas pela pandemia", disse. "Nós, no Partido Popular Europeu, estamos muito preocupados com os riscos que enfrentam. Falamos do próprio tecido que une a sociedade europeia, responsável por 70% dos empregos", recordou.

"Sabemos que o plano de recuperação irá trazer algumas soluções de curto prazo, mas quais são as suas sugestões para aumentar a resiliência das PME no longo prazo?", questionou.

A eurodeputada quis também saber se o comissário está disponível para apoiar a iniciativa da ITRE, que será votada amanhã (quinta-feira), visando introduzir metas vinculativas de redução das barreiras administrativas à atividade das PME.