UE. Taxa digital sugerida por EUA é "passo em frente" para acordo

© Olivier Hoslet/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Maio, 2021 • 15:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, considerou esta sexta-feira que a taxa de 15% para tributação das gigantes tecnológicas, proposta pelos Estados Unidos, é "um passo em frente" para um acordo global "nas próximas semanas" sobre esta matéria.

"É um passo em frente no caminho para chegar a um acordo", reagiu Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, após uma reunião informal dos ministros das Finanças da zona euro no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia (UE), Paolo Gentiloni considerou ser "bastante possível chegar a um acordo" global sobre a taxação das tecnológicas que, atualmente, domiciliam as receitas onde o regime fiscal lhes é mais vantajoso.

"Ainda não estamos nessa fase, mas julgo ser bastante possível de alcançar um acordo de princípio no G20 se se trabalhar muito nas próximas semanas", assinalou.

Para o responsável pela tutela da Economia no executivo comunitário, "este acordo de princípio deveria, de seguida, ser traduzido em detalhes", notando ainda haver "muito trabalho a ser feito ao nível da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico]".

"Por isso, a minha opinião é positiva", concluiu Paolo Gentiloni.

Já esta manhã na chegada ao Eurogrupo, o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, tinha classificado a taxa de 15% para tributação das "gigantes" tecnológicas, proposta pelos Estados Unidos, como um "bom compromisso", mas vincou que "a questão-chave" é ter um acordo global em julho.

Também o ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, se congratulou esta manhã pela taxa de 15% para tributação das "gigantes" tecnológicas, proposta pelos Estados Unidos, dizendo que a medida cria as bases para uma reforma das taxas a nível global.

Desde há vários anos que a OCDE discute uma proposta relativa a impostos adaptados a uma economia cada vez mais globalizada e digitalizada, visando então exigir impostos às multinacionais digitais.

Na semana passada, em entrevista à agência Lusa em Bruxelas, Paolo Gentiloni anunciou que a instituição vai apresentar a sua proposta de taxação da economia digital "no final de junho, início de julho", sublinhando que a prioridade da União Europeia continua a ser "um acordo global" na OCDE.

Já esta semana, a Comissão Europeia divulgou que vai criar, até 2023, novas regras para taxar empresas na União Europeia, visando reduzir a burocracia e "minimizar oportunidades de evasão fiscal", abrangendo as "gigantes" tecnológicas que domiciliam lucros onde lhes é mais favorável.

Em causa está uma comunicação adotada na passada terça-feira pela Comissão Europeia sobre "Fiscalidade das Empresas no Século XXI para promover um sistema fiscal robusto, eficiente e justo na União Europeia", que prevê como uma das principais medidas a criação, "até 2023, de um novo quadro para a tributação" das companhias da União Europeia.

Na comunicação, o executivo comunitário observou que "as empresas digitais tendem a pagar menos impostos do que outras empresas e os impostos que pagam nem sempre beneficiam os países onde as suas atividades têm lugar".

E, por essa razão, a instituição vai também avançar com uma específica taxa digital para garantir uma "contribuição justa do setor digital para o financiamento da recuperação na UE e para a sociedade em geral", que será criada em linha com o acordo que será alcançado na OCDE, foi anunciado.