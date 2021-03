UE vai rever diretiva do crédito ao consumo para combater sobre endividamento

© D.R.

A União Europeia (UE) quer rever a diretiva do crédito ao consumo para que os consumidores possam ter acesso a informação "compreensível e acessível" e evitar assim o sobre endividamento.

Esta foi uma das conclusões da reunião informal dos ministros da UE com a pasta da Defesa do Consumidor, que teve lugar esta terça-feira, e onde foram abordadas matérias ligadas aos direitos do consumidor e à agenda digital e de transição climática.

"A situação pandémica trouxe muitas mudanças à forma como os consumidores compram", nomeadamente registou-se "um recurso mais incisivo aos canais digitais", sendo necessário acautelar os direitos dos consumidores nesta matéria, disse Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, na conferência de imprensa conjunta com o comissário europeu da Justiça Didier Reynders, que se seguiu à reunião.

Siza Vieira sublinhou que se registaram "um conjunto muito significativo de alterações nos consumidores", que também acederam ao crédito através de canais digitais e, nesse âmbito, é preciso implementar medidas para combater o sobre endividamento.

O titular português da pasta da Economia adiantou que está em cima da mesa a atualização da diretiva do crédito ao consumo, que já tem alguns anos. O objetivo é que o consumidor tenha acesso a informação adequada e acessível.

Didier Reynders, comissário europeu da Justiça, sublinhou que "a confiança do consumidor é o primeiro ingrediente para a recuperação pós pandemia".

Refira-se que na reunião informal dos ministros da UE com a pasta da Defesa do Consumidor também estiveram em discussão questões como a nova agenda do consumidor, as conclusões do Conselho Europeu sobre esta matéria aprovadas a 22 de fevereiro e a Cimeira Europeia do Consumidor 2021, que teve ontem lugar.