UE/Presidência: Von der Leyen conta com "experiência e dedicação" de António Costa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro, António Costa.

"Estou muito feliz por me encontrar com António Costa. Sei que posso contar com a sua experiência e dedicação", escreveu Ursula von der Leyen, pouco depois da sua chegada ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para uma visita no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

A presidente da Comissão Europeia desejou "muito sucesso" à presidência portuguesa do Conselho da UE, e admitiu estar "ansiosa" por trabalhar com o Governo português nos próximos seis meses.

A Comissão Europeia visita hoje Portugal para a tradicional visita ao país que assume a presidência do Conselho da UE, que, dada a pandemia de covid-19, se realiza em formato reduzido, com a presidente Ursula von der Leyen a liderar uma delegação que inclui oito comissários, e não a totalidade do executivo comunitário, e com o programa reduzido a um dia, em vez dos habituais dois.

Ursula Von der Leyen chegou ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, acompanhada pelos três vice-presidentes executivos, Frans Timmersmans (responsável pela pasta do Pacto Ecológico Europeu), Valdis Dombrovskis (Uma Economia ao Serviço das Pessoas) e Margrethe Vestager (Digital), e pelo vice-presidente e Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell.

A delegação integra ainda a comissária portuguesa Elisa Ferreira (Coesão e Reformas), e os comissários Nicolas Schmit, que tem a tutela dos Assuntos Sociais, uma das grandes prioridades da presidência portuguesa, Margaritis Schinas (Promoção de um Modo de Vida Europeu) e Maros Sefcovic (Relações Interinstitucionais e Prospetiva).

No programa da visita consta um encontro bilateral entre a presidente Von der Leyen e o primeiro-ministro, António Costa, reuniões bilaterais e por grupos temáticos entre os demais comissários e ministros do Governo português e ainda uma reunião plenária.

As sessões de trabalho incidirão sobre as diferentes prioridades do programa do 'semestre português', nomeadamente sobre os cinco temas principais da quarta presidência portuguesa -- Europa Resiliente, Europa Social, Europa Verde, Europa Digital, e Europa Global -, mas também, mais especificamente, sobre questões fulcrais no momento atual da UE, como as migrações e a saúde.

Depois de uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, agendada para as 14:00, a presidente da Comissão Europeia reúne-se, por videoconferência, com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Esta conversa será seguida de um encontro, também por videoconferência, alargado aos demais membros do colégio e líderes de grupos parlamentares.

Ursula von der Leyen tem ainda um encontro com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e conclui o programa da visita de hoje a Lisboa com um jantar de trabalho com o primeiro-ministro.

Portugal assumiu a sua quarta presidência do Conselho da UE no passado dia 01 de janeiro, a qual se estenderá até dia 30 de junho, sucedendo assim à Alemanha, que assumiu a presidência em julho de 2020, e antecedendo a Eslovénia, que assume o cargo em julho deste ano.