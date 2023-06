União Europeia anuncia mais de 2 mil milhões de euros de apoio aos refugiados sírios

Josep Borrell, Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa e de Segurança Comum © EPA/JOHN THYS / POOL

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2023 • 10:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou esta quinta-feira um apoio de mais de dois mil milhões de euros do bloco comunitário aos refugiados sírios, 1,5 mil milhões mobilizados este ano e o restante em 2024.

"Tenho o prazer de confirmar a promessa que fiz no ano passado, em nome da União Europeia, de 1,5 mil milhões de euros em benefício dos sírios na Síria, dos refugiados e das suas comunidades de acolhimento na região, para este ano civil de 2023", declarou Josep Borrell, na capital belga.

Intervindo na sessão ministerial da sétima Conferência de Bruxelas sobre o futuro da Síria e da região, o Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa e de Segurança Comum prometeu que, "no ano civil de 2024, a União Europeia disponibilizará 560 milhões de euros".

De acordo com Josep Borrell, "o objetivo das conferências anuais de Bruxelas tem sido sempre o de mostrar um farol de esperança para o povo sírio".

"Estamos aqui hoje para ajudar a manter viva essa esperança, espero que continuemos a procurar um caminho a seguir", salientou.

A "sincera esperança" do chefe da diplomacia comunitária é também que, "ao longo do próximo ano, se possa combinar as diferentes abordagens, a fim de fazer progressos no sentido da paz na Síria", segundo adiantou.

"Já expus muito claramente a abordagem da União Europeia, esta mantém-se inabalável. No entanto, isso não significa que não estejamos dispostos a explorar, com os nossos parceiros, todas as formas possíveis de levar o regime sírio a empenhar-se numa solução política para o conflito na Síria", vincou Josep Borrell.

Esta quinta-feira realiza-se em Bruxelas a reunião ministerial sobre o futuro da Síria e da região, em Bruxelas, depois de na quinta-feira se terem realizado encontros com a sociedade civil da Síria, decisores e parceiros operacionais.

A Conferência de Bruxelas sobre o futuro da Síria e da região, que vai na sétima edição anual, visa abordar as questões humanitárias e críticas que afetam os sírios na Síria e nos países vizinhos, bem como as que afetam as comunidades que acolhem refugiados sírios na região.

A ideia é reforçar o apoio político e financeiro da comunidade internacional aos países vizinhos da Síria, nomeadamente a Jordânia, o Líbano e a Turquia, bem como o Egito e o Iraque.