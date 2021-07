União Europeia com doses suficientes para vacinar 70% da população ativa

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. © JOHN THYS / POOL / AFP

A responsabilidade pela administração das doses é dos governos dos 27 Estados-membros e alguns estão a fazê-lo mais rápido do que outros, mas de acordo com Von der Leyen "a UE cumpriu sua promessa".

O programa de compra conjunta de vacinas da UE, administrado pela Comissão Europeia, forneceu 330 milhões de doses da vacina BioNTech-Pfizer, 100 milhões da AstraZeneca, 50 milhões da Moderna e 20 milhões da Johnson & Johnson.

Todas, exceto a da Johnson & Johnson, requerem duas doses para atingir a eficácia máxima.

Existem na União Europeia 366 milhões de adultos.

"Este fim de semana, entregamos vacina suficiente aos Estados-membros para imunizar totalmente pelo menos 70% da população adulta neste mês. Até amanhã [domingo], cerca de 500 milhões de doses terão sido distribuídas em todas as partes da Europa", disse von der Leyen.

"A Covid-19 ainda não foi derrotada. Mas estamos prontos para continuar a fornecer vacinas - também contra novas variantes. Agora os Estados-membros devem fazer tudo o que puderem para garantir que a vacinação progrida. Enquanto estaremos todos seguros", prosseguiu.

Face à epidemia provocada pelo novo coronavírus pela Europa, no ano passado, a Comissão Europeia - que anteriormente desempenhava um papel fraco na política de saúde - interveio para coordenar um programa conjunto de aquisição de vacinas para os membros.

A UE foi inicialmente criticada pela sua lentidão em reagir e negociar contratos com os laboratórios. Numa altura em que a produção de vacinas ainda era reduzida, algumas empresas, nomeadamente a AstraZeneca, não garantiram as entregas que a UE esperava.

No entanto, quando a produção de vacinas aumentou, as doses encomendadas começaram a chegar.

"A UE está à altura da tarefa", disse von der Leyen, satisfeita com o cumprimento da meta que a Comissão havia estabelecido para julho.

"A nossa campanha de vacinação tem acelerado bastante desde o início do ano. A abordagem comum é um sucesso. Só juntos podemos sair bem desta crise", afirmou a Presidente da Comissão.

A UE está também a contribuir para o mecanismo Covax de entrega de doses a países menos desenvolvidos e pré-encomendou vacinas para o próximo ano, em antecipação à expansão de novas variantes do coronavírus.

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, apenas 44,1% dos adultos com mais de 18 anos estão totalmente vacinados na União Europeia e no Espaço Económico Europeu.