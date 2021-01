União Europeia pondera encerramento de fronteiras para tentar conter novas variantes da Covid-19

Tendas de atendimento à Covid-19, no exterior do Hospital de São João. © Pedro Granadeiro / Global Imagens

De acordo com o jornal El País, Bruxelas estará a estudar a possibilidade de encerrar as fronteiras internas, num momento em que a situação pandémica está mais grave na Europa, especialmente devido às novas variantes.

A variante detetada no Reino Unido não é caso único, mas o facto de ser mais contagiosa preocupa as autoridades, algo que estará a motivar esta ponderação por parte de Bruxelas. Mas, de acordo com o El País, este encerramento de fronteiras não será tão abrangente como aquele que foi feito no ano passado.

"Talvez devamos tomar novas medidas para restringir os movimentos dentro da União Europeia", avançou fonte de Bruxelas ao jornal.

O encerramento das fronteiras é uma hipótese que estará a começar a ganhar força em vários Estados-membros, nota o jornal. Na Alemanha, pelo menos, já estará a circular uma declaração, a que o El País teve acesso, em que é mencionada a "necessidade urgente de agir para, ao menos, abrandar a propagação de variantes preocupantes do vírus".

Berlim defende que todos os países da UE devem comprometer-se a exigir um teste, feito antes da viagem, e ainda uma quarentena à chegada a todos os viajantes de países com presença significativa das novas variantes. Neste momento, são já conhecidas as variantes britânica (B117) e a sul-africana (501V2).

O jornal espanhol refere inclusive que, se não for possível aos Estados-membros da UE fazer esse tipo de controlo dos viajantes, o passo seguinte passará pelo encerramento das fronteiras no espaço Schengen. Ainda assim, seria permitida a circulação de trabalhadores, bens e mercadorias, tal como aconteceu no ano passado, quando a pandemia atingiu a Europa pela primeira vez.

Von der Leyen afasta encerramento de fronteiras generalizado

Conforme alertou Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, o mercado interno poderá ficar em cheque com um encerramento generalizado das fronteiras. "A mensagem é clara: o encerramento puro e dura das fronteiras não tem sentido nenhum", afirmou, em declarações no Parlamento Europeu.

O El País menciona que uma das medidas adicionais para manter a fluidez de trânsito entre os Estados-membros poderia ser os centros de teste nas fronteiras dentro da União Europeia.