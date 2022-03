Vendas a retalho sobem em janeiro na UE. Em Portugal, recuam

© Ivan Del Val/Global Imagens

As vendas a retalho avançaram na zona euro e na União Europeia (UE) em janeiro, nas comparações homóloga e em cadeia, com Portugal a registar o segundo maior recuo mensal (-2,8%), divulgou esta sexta-feira o Eurostat.

Face a janeiro de 2021, o volume de vendas no comércio a retalho avançou 7,8% na zona euro e 8,3% na UE, enquanto na comparação com dezembro, cresceu, respetivamente, 0,2% e 0,6%.

De acordo com o serviço estatístico europeu, entre os Estados-membros, as maiores subidas homólogas foram observadas na Eslovénia (32,3%), Polónia (19,5%) e Lituânia (18,2%), com a Finlândia a apresentar o único recuo (-2,4%).

Na variação em cadeia, a Polónia (5,9%), o Luxemburgo (4,2%) e a Dinamarca (3,7%) apresentaram os maiores avanços e a Eslovénia (-4,6%), Portugal (-2,8%) e a Lituânia (-2,5%) os principais recuos.

Na comparação com janeiro de 2021, as vendas a retalho aumentaram 10,8% em Portugal.