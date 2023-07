Vendas de comércio a retalho caem na UE em maio, Portugal com 2.º maior subida mensal

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Julho, 2023 • 10:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As vendas do comércio a retalho recuaram 2,9% na zona euro e 3,0% na União Europeia (UE) em maio, face ao mesmo mês de 2022, com Portugal a registar a segunda maior subida mensal (3,2%) divulga o Eurostat.

Segundo os dados hoje publicados pelo serviço estatístico europeu, na comparação com abril, as vendas a retalho mantiveram-se estáveis na zona euro e diminuíram 0,1% na UE.

Entre os Estados-membros, as maiores quebras homólogas no indicador foram identificadas na Eslovénia (-13,4%), Hungria (-12,3%) e Estónia (-9,6%), enquanto os maiores avanços se registaram em Espanha (7,3%), Chipre (6,1%) e Malta (3,3%).

Em Portugal, as vendas a retalho aceleraram 3,0% face a maio de 2022.

Na comparação em cadeia, Eslovénia (-5,3%), Luxemburgo (-4,5%) e Polónia (-3,7%) registaram os maiores recuos e a Roménia (3,3%), Portugal (3,2%) e Suécia (1,6%) as principais subidas.