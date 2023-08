Vendas de comércio e retalho recuam em junho 1,4% na zona euro face a mês homólogo

© Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Agosto, 2023 • 12:32

As vendas do comércio e retalho recuaram em junho 1,4% na zona euro e 1,6% na União Europeia (UE) em comparação com o mês homólogo de 2022, divulgou esta sexta-feira o serviço de estatística europeu.

De acordo com dados divulgados pelo Eurostat, na comparação com maio deste ano, houve um ligeiro recuo na zona euro (-0,3%) e também na UE (0,2%), depois do aumento no mês passado face a abril.

Na comparação com junho do 2022, as vendas de retalho na zona euro (que agrega os 20 Estados-membros que utilizam a moeda única) caíram 3,5% para alimentação, bebidas e tabaco, e 0,4% nos combustíveis para automóveis, mantendo-se inalterado para os restantes produtos.

Entre os 27 o decréscimo foi semelhante (-3,6%) nas vendas ao retalho para alimentação, bebidas e tabaco, mas maior no que diz respeito aos combustíveis (-1,3%).

O maior aumento nestes parâmetros registou-se no Luxemburgo (16,3%), Espanha (7,5%) e Chipre (6,5%), enquanto a descida foi mais acentuada na Eslovénia (-15,7%), Estónia (-8,7%) e Hungria (-8,3%).