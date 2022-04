Vice-presidente do BCE admite subida das taxas de juro em julho

Luis de Guindos, vice-presidente do BCE. © MARIO CRUZ/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Abril, 2022 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, vê como possível um aumento das taxas de juro na zona euro em julho.

Guindos disse numa entrevista com a agência Bloomberg, publicada esta quinta-feira, que "teoricamente tudo é possível" quando questionado se uma subida das taxas de juro pode acontecer em julho.

No entanto, Guindos sublinhou que a subida das taxas de juro não tem de ser aplicada "automaticamente uma vez concluídas as compras da dívida".

"Temos algum tempo no intervalo e dependemos dos dados económicos. A minha opinião é que o programa de aquisição de ativos deve terminar em julho e que para a primeira subida das taxas de juro devemos olhar para as nossas projeções, para os diferentes cenários e só depois decidir. De momento nada foi decidido", acrescentou o vice-presidente do BCE.

Se o BCE vai aumentar as taxas de juro em julho, disse Guindos, isso dependerá dos dados de junho.

"Da perspetiva de hoje, o mês de julho é possível e setembro ou mais tarde também é possível. Vamos olhar para os dados e só então decidiremos", disse.