Volume da indústria recua 1,2% na zona euro e UE em junho

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Agosto, 2023 • 10:12

A produção industrial recuou 1,2% na zona euro e na União Europeia (UE) em junho, em comparação com o mesmo mês de 2022, descida principalmente 'puxada' pela redução do volume na energia, anunciou o Eurostat.

Dados divulgados esta quarta-feira pelo serviço estatístico comunitário, o Eurostat, revelam que, em junho deste ano face ao período homólogo de 2022, a produção industrial -- que mede a evolução do volume de produção da indústria excluindo a construção -- diminuiu 1,2% tanto na área do euro como na UE.

Por agrupamento industrial, na variação anual, a produção de energia na zona euro diminuiu 7,8%, a de bens intermédios 6,3% e a de bens de consumo duradouros 5,2%, com a produção de bens de consumo não duradouros a aumentar 0,2% e a de bens de investimento 4,4%.

No conjunto dos 27, a produção de energia na UE diminuiu 8,9%, a de bens intermédios 6,6% e a de bens de consumo duradouros 6,5%, enquanto a produção de bens de consumo não duradouros aumentou 2,1% e a de bens de capital 4,8%.

Por Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores recuos anuais foram registados na Estónia (12,7%), na Bulgária (-9,3%) e na Bélgica (-7,6%), enquanto os maiores aumentos foram registados na Dinamarca (+12,3%), na Irlanda (+8,3%) e na Eslováquia (+3,6%).

Já em termos mensais, em junho deste ano, a produção industrial corrigida de sazonalidade aumentou 0,5% na área do euro e 0,4 % na UE, em comparação com maio de 2023, de acordo com as estimativas do Eurostat.

Nesta variação em cadeia, a componente energética já não pesou tanto na zona euro, embora tenha crescido 0,5%, ao passo que a produção de bens de consumo duradouros diminuiu 0,1%, a de bens de investimento 0,7%, a de bens intermédios 0,9% e a de bens de consumo não duradouros 1,1%.

Também na UE, em termos mensais, a produção de energia cresceu 0,5%, enquanto a produção de bens de consumo duradouros e de bens de consumo não duradouros diminuiu 0,4%, a de bens de equipamento 0,7% e a de bens intermédios 0,8%.

Entre os países da UE para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos mensais foram verificados na Irlanda (+13,1%), na Dinamarca (+6,3%) e na Lituânia (+3,2%) e os maiores decréscimos foram registados na Suécia (5,3%), Finlândia e Malta (ambos -3,3%) e Bélgica (-3,0%)