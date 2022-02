Von der Leyen quer UE a liderar "próxima revolução industrial" nos semicondutores

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (Imagem de arquivo) © YVES HERMAN / POOL / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Fevereiro, 2022 • 12:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta terça-feira que a União Europeia (UE) poderá liderar a "próxima revolução industrial" com a nova lei dos semicondutores, passando de 9% para 20% da quota do mercado global.

"A pandemia expôs dolorosamente a vulnerabilidade na cadeia de abastecimento. A escassez global de 'chips' tem realmente retardado a nossa recuperação. Vimos que linhas inteiras de produção pararam, por exemplo do ramo automóvel, enquanto a procura aumentava, e não pudemos entregar o que era necessário por causa da falta de semicondutores, pelo que esta ação europeia chega absolutamente na altura certa", vincou Ursula von der Leyen.

No dia em que o executivo comunitário apresenta um regulamento para responder à crise dos semicondutores, que afeta o fabrico de equipamentos e carros, disponibilizando 11 mil milhões de euros para a UE alcançar 20% do mercado até 2030, a líder da Comissão Europeia sublinhou que "a Europa é o continente onde todas as revoluções industriais tiveram início", podendo também "alojar a próxima revolução industrial".

"Na lei europeia dos 'chips', estamos a combinar o quadro regulador do investimento e as parcerias estratégicas necessárias para fazer da Europa um líder neste mercado tão importante", salientou Ursula von der Leyen, numa curta declaração à imprensa, sem perguntas, em Bruxelas.

De acordo com a responsável, um dos objetivos é "aumentar a resiliência europeia face a futuras crises, antecipando e evitando assim ruturas na cadeia de abastecimento".

"E a segunda meta é, evidentemente, olhar para o médio prazo e aí fazer da Europa um líder industrial neste mercado tão estratégico. Para isso, estabelecemos o objetivo de ter em 2030 20% da quota do mercado global de produção de 'chips' aqui na Europa, quando, neste momento, estamos a 9%", adiantou Ursula von der Leyen.

Ainda assim, "deve ficar claro que nenhum país e mesmo nenhum continente pode ser totalmente autossuficiente, isso é impossível", reconheceu, concluindo que "a Europa trabalhará sempre para manter os mercados globais abertos e para os manter ligados" nomeadamente com Estados Unidos ou Japão.

O regulamento hoje proposto estipula uma iniciativa que junta recursos da União, dos Estados-membros e de países terceiros associados, bem como do setor privado, num total 11 mil milhões de euros para reforçar a investigação e as infraestruturas e formar pessoal.

O objetivo é, com este investimento europeu, conseguir mobilizar mais de 43 mil milhões de euros de investimentos públicos e privados e prevenir e responder rapidamente a qualquer rutura futura da cadeia de abastecimento, tendo em vista que a UE alcance a sua ambição de duplicar a sua atual quota de mercado para 20% em 2030.

Cabe agora ao Parlamento e ao Conselho discutir estas propostas da Comissão no âmbito do processo legislativo ordinário e, se e quando adotado, o regulamento é diretamente aplicável em toda a UE.

Os semicondutores são circuitos integrados que permitem que os dispositivos eletrónicos -- como telemóveis, micro-ondas ou elevadores -- processem, armazenem e transmitam dados. A produção de 'chips' é ainda crucial para a indústria automóvel.

Com a paralisação das fábricas e o aumento da procura por equipamentos eletrónicos durante a pandemia gerou-se uma crise dos semicondutores, que provocou grandes atrasos nas entregas e elevadas perdas para os fabricantes de automóveis e computadores.

A Comissão Europeia estipulou, no seu programa de trabalho para este ano, uma nova lei europeia para responder às preocupações sobre o fornecimento de semicondutores.