Depois da queda de Severodonetsk, as forças russas centram as atenções em Lysychansk, na região do Donbass, no leste da Ucrãnia. Isto numa altura em que os líderes do G7 estão reunidos na Alemanha, uma cimeira que irá contar esta segunda-feira com a participação, por videoconferência, do presidente ucraniano.