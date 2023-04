Zona euro com défice de 15,8 mil milhões nas operações correntes no 4.º trimestre de 2022

Bandeiras dos membros da União Europeia, em Bruxelas © Pixabay

A conta de operações correntes da balança de pagamentos da zona euro registou, no quarto trimestre de 2022, um défice de 15,8 mil milhões de euros, divulga o Eurostat.

O défice de 15,8 mil milhões, -0,5% em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), compara-se com o de 92,9 mil milhões de euros do trimestre anterior (-2,8% do PIB) e o excedente de 29,3 mil milhões do período homólogo (0,9% do PIB).

Ainda de acordo com os dados do serviço estatístico da União Europeia (UE), a balança de pagamentos do conjunto dos 27 Estados-membros registou, entre outubro e dezembro de 2022, um excedente de 10,5 mil milhões de euros (0,3% do PIB), face ao de 67,2 mil milhões dos últimos três meses de 2021 (1,8% do PIB) e ao défice de 80,4 mil milhões de euros (-2,0% do PIB) do terceiro trimestre de 2022.

No período em causa, os maiores excedentes da conta corrente externa da UE foram registados com o Reino Unido (38 mil milhões), a Suíça (28,5 mil milhões), o Canadá (16 mil milhões) e os Estados Unidos da América (9,5 mil milhões) e os défices foram observados com a China (-57,7 mil milhões), a Rússia (-13 mil milhões) e o Brasil (-3,1 mil milhões).