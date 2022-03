Zona euro com défice de 27,2 mil ME no comércio externo de bens em janeiro, segundo o Eurostat

Aumentos dos preços no setor da energia contribuíram para o défice © CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

A zona euro registou, em janeiro, um défice de 27,2 mil milhões de euros na sua balança comercial externa de bens, face ao excedente de 10,7 mil milhões homólogo, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

O défice resulta, de acordo com o serviço estatístico europeu, da subida de 44,3% face a janeiro de 2021, para os 226,7 mil milhões de euros, do valor das importações puxado pelos aumentos dos preços no setor da energia.

As exportações de bens da zona euro para o resto do mundo, por seu lado, chegaram aos 199,5 mil milhões de euros, um aumento homólogo de 18,9%.

A União Europeia (UE) registou, em janeiro, um défice de 36 mil milhões de euros no seu comércio internacional de bens, face a um excedente de 8,5 mil milhões de euros do mesmo mês de 2021.

As exportações de bens do bloco europeu para o resto do mundo estabeleceram-se em 178,2 mil milhões de euros, uma subida homóloga de 19,6% e as importações aumentaram 52,4% para os 214,3 mil milhões de euros.

No que respeita ao setor da energia, o défice da balança comercial da UE agravou-se para os 37,9 mil milhões de euros em janeiro, mais do dobro dos 15 mil milhões de euros homólogos.