Zona euro com excedente de 10,9 mil ME no comércio externo de bens em abril

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2021 • 10:52

A zona euro registou em abril um excedente de 10,9 mil milhões de euros no saldo do comércio externo de bens, face ao de 2,3 mil milhões de euros do mês homólogo de 2020, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo aumentaram 43,2% para os 193,8 mil milhões de euros em abril, na comparação homóloga.

As importações de bens, por seu lado, chegaram na zona euro aos 182,8 mil milhões de euros, uma subida homóloga de 37,4%.

A União Europeia (UE), por seu lado, registou um excedente de 13,0 mil milhões de euros na balança comercial externa de bens, face a um saldo negativo de 100 milhões de euros no mesmo mês do ano anterior.

As exportações de bens da UE para o resto do mundo fixaram-se nos 179 mil milhões de euros, mais 43,4% do que em abril de 2020, e as importações cresceram 32,8%, para os 166,0 mil ME.

Já entre os 19 países da moeda única, as trocas comerciais de bens aumentaram 61,9% em termos homólogos e fixaram-se nos 178,9 mil milhões de euros, em abril, enquanto entre os 27 Estados-membros da UE aumentaram 58,9% para os 274,9 mil milhões de euros.

Recorde-se que em abril de 2020 quase todos os Estados-membros cumpriam um confinamento rigoroso devido à pandemia da covid-19.