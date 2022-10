Zona euro passa de excedente a défice de 50,9 mil milhões na balança comercial externa

© EPA

A zona euro registou, em agosto, um défice de 50,9 mil milhões de euros no comércio externo de bens e a União Europeia (UE) um saldo negativo de 64,7 mil milhões, divulga esta sexta-feira o Eurostat.

De acordo com o serviço de estatísticas europeu, o défice de 50,9 mil ME na balança comercial externa da zona euro compara-se com o excedente de 2,8 mil ME registado em agosto de 2021, já na UE, o défice agravou-se para 67,4 mil ME face ao de 7,1 mil ME homólogo.

Na zona euro, as exportações de bens para o resto do mundo somaram, em agosto, 231,1 mil ME, uma subida de 24,0% face a mesmo mês de 2021 (186,4 mil ME) e as importações aumentaram para os 282,1 mil ME (183,6 mil no mês homólogo), uma subida de 53,6%.

Na UE, as exportações de bens saldaram-se em 207,1 mil ME, uma subida de 24,2% face a agosto de 2021 (166,7 mil ME) e as importações somaram os 271,8 mil ME, um crescimento homólogo de 56,4% na variação homóloga (173,8 mil ME).

Já no acumulado de janeiro a agosto, o défice da balança comercial externa de bens na zona euro registou um défice de 228,8 mil ME, face a um excedente homólogo de 124,0 mil ME.

Na UE, para o acumulado de janeiro a agosto, o défice registado foi de 309,6 mil ME, contra um excedente de 91,8 mil ME no mesmo período de 2021.