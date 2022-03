Explicador: conheça as sanções da UE, Reino Unido e EUA aos bancos russos

Sanções têm início dia 12 © Daniel ROLAND/AFP

A União Europeia (EU) vai excluir sete bancos russos do sistema SWIFT (o principal sistema de comunicação que os bancos utilizam a nível internacional para fazer transferências rápidas e seguras), que é utilizado por 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países. A medida vai entrar em vigor dia 12 de março e visa 70% do mercado bancário russo.

Quais são os bancos russos abrangidos pela exclusão?

A medida inclui o VTB (o segundo maior banco russo), bem como o Banco Otkritie, o Novikombank (finanças industriais), o Promsvyazbank, o Rossiya Bank, o Sovcombank e o VEB (banco de desenvolvimento do regime). Estas instituições têm dez dias para encerrar as operações SWIFT.

A exclusão afeta todos os bancos russos?

Não. O Sberbank, o maior banco da Rússia, e o Gazprombank não foram incluídos na lista porque são os principais canais para pagamento de petróleo e gás russos, através dos quais alguns dos países da UE ainda compram e acabariam por ser afetados negativamente. Os dois bancos estão sujeitos a outras medidas, disse a UE, que acrescenta que "em função do comportamento da Rússia, a Comissão está preparada para acrescentar outros bancos russos a curto prazo".

Os bancos podem refinanciar-se na UE?

Não. Os líderes da UE impuseram a proibição de emissão de títulos, ações ou empréstimos na União Europeia para refinanciar o Alfa Bank e o Bank Otkritie, depois de congelar ativos no Rossiya Bank, Promsvyazbank e VEB, no início da semana passada.

Os três bancos que não enfrentam o congelamento de ativos são o Sberbank, VTB e Gazprombank.

E as empresas russas?

Apenas algumas empresas de serviços públicos podem procurar refinanciamento na União Europeia. Refinanciar empresas estatais russas também é proibido. As empresas especializadas na liquidação de transações de títulos não estão autorizadas a negociar com as suas contrapartes russas. A Euroclear e a Clearstream já disseram que não aceitam transações em rublos.

Outras sanções por parte da UE

O próximo passo poderá passar por ampliar estas proibições a todos os bancos russos, incluindo aqueles que estão fortemente envolvidos em transações relacionadas com a energia. As consequências desta decisão são, no entanto, muito complexas em especial para os parceiros comerciais da Rússia, devido às preocupações que se levantam sobre os pagamentos das importações de energia russa e se os credores estrangeiros seriam pagos.

Quais as sanções dos Estados Unidos?

O Departamento do Tesouro americano disse, na semana passada, que tem como alvo "o núcleo central" do sistema financeiro russo ao sancionar o Sberbank e o VTB. Na lista de sanções dos EUA estão o Otkritie, Sovcombank e Novikombank e alguns executivos seniores de bancos estatais.

Os bancos americanos deverão romper os laços bancários com o Sberbank, dentro de 30 dias.

O VTB, Otkritie, Novikombank e Sovcombank foram adicionados à lista de Nacionais Especialmente Designados (Specially Designated Nationals). A medida expulsa efetivamente os bancos russos do sistema financeiro dos EUA, proíbe o comércio com os americanos e congela os seus ativos nos Estados Unidos.

Qual o valor das transações interrompidas pelas sanções?

O Tesouro dos EUA disse que as suas sanções interromperiam biliões de dólares em transações diárias de câmbio realizadas por instituições financeiras russas. No geral, essas instituições realizam cerca de 46 biliões de dólares (cerca de 41,2 mil milhões de euros) em transações forex. Destas, 80% são em dólares.

Existem outras sanções por parte dos EUA?

Para além dos bancos russos, os EUA também sancionaram dois bancos estatais da Bielorrússia - Belinvestbank e Bank Dabrabyt - pelo apoio do país ao ataque da Rússia.

E as sanções por parte dos britânicos?

O governo britânico disse na semana passada que iria impor um congelamento de ativos em todos os principais bancos russos, incluindo o VTB, e impedir que as principais empresas russas levantassem financiamento no Reino Unido.