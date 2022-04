Exportações de petróleo do Iraque atingem recorde de 11 000 milhões de dólares

© EPA/SASCHA STEINBACH

As exportações de petróleo do Iraque atingiram 11 070 milhões de dólares (cerca de 10 000 milhões de euros) em março, um recorde de 50 anos, segundo dados oficiais divulgados este sábado.

Em março, o Iraque exportou "100 563 999 barris pelo valor de 11 070 milhões de dólares, o valor mais elevado desde 1972", indicou, em comunicado, o Ministério do Petróleo, citando dados preliminares.

No mês anterior, as receitas petrolíferas já tinham atingido um máximo de oito anos, com 8 500 milhões de dólares (aproximadamente 7 700 milhões de euros).

Face à invasão da Ucrânia pela Rússia desde 24 de fevereiro, esta quinta-feira, os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados (OPEP+) decidiram aumentar a produção mensal, com 432.000 barris diários em maio.

Esta sexta-feira, o barril de petróleo rondava os 100 dólares (90,5 euros).