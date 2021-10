Facebook Inc. pode mudar de nome nos próximos dias

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook.

A empresa Facebook vai fazer uma reestruturação que envolve a mudança de designação e surge numa altura em que a empresa de Mark Zuckerberg se encontra debaixo de fogo dos reguladores por más práticas. A mudança de nome vai acontecer nos próximos dias, garante o site de tecnologia The Verge, citando fonte próxima do processo, e poderá ser comunicada por Zuckerberg na conferência anual da tecnológica, no dia 28 de outubro.

Este processo será semelhante ao que a Google realizou, em outubro de 2015, quando criou a holding Alphabet, diz ainda The Verge. A rede social Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus e outras empresas deverão ficar sob a alçada desta nova holding.

O obejtivo, diz ainda esta publicação tecnológica, será mudar a perceção que os consumidores têm da empresa. Mark Zuckerberg quererá que a Facebook seja vista não como uma mera rede social, mas como uma empresa de "metaverso". Ou seja, com uma atividade mais abrangente centrada no mundo virtual.