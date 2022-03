Fatura energética das famílias na UE pode disparar 30 mil milhões

© SEBASTIEN BOZON/AFP

A escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai agravar a fatura energética das famílias, com 20 a 30 mil milhões de euros a mais nas maiores economias europeias, estima a Euler Hermes, seguradora de crédito francesa que é acionista da Cosec. O valor consta do mais recente estudo da companhia, divulgado esta segunda-feira, que aponta para uma cotação média do petróleo, este ano, a rondar os 120 dólares o barril e para preço do gás próximos dos 140 euros/MWh.

"As famílias na UE vão ter pela frente faturas energéticas mais elevadas (entre 20 a 30 mil milhões de euros a mais nas maiores economias europeias), tendo em conta os preços atuais do petróleo e do gás, que podem aumentar 50 mil milhões de euros, ou 2% do PIB, caso a Rússia interrompa as exportações de petróleo e gás (tanto fruto de embargos como de medidas de retaliação)", sublinha a Euler Hermes, destacando que a Rússia e a Ucrânia representam mais de 10% das exportações mundiais de petróleo e gás, mas também de trigo, milho e sementes de girassol.

A guerra, estima a Euler Hermes, vai levar a economia mundial a crescer apenas 3,3% este ano e 2,8% em 2023, números que traduzem uma revisão em baixa de 0,8 pontos percentuais em relação às previsões no arranque 2022 e de menos 0,4 pontos percentuais para o próximo ano.

Sem surpresa, é a economia da zona euro a que será mais afetada pela guerra, depois da economia ucraniana e da russa, refere o estudo, que aponta para um crescimento de 2,6% no PIB da zona euro este ano, menos 1,2 pontos percentuais do que as previsões iniciais.

"O crescimento económico do bloco da moeda única vai ser afetado especialmente pela forte quebra no comércio entre a Zona Euro e a Rússia. As exportações totais das maiores economias do euro para a Rússia representam menos de 2%, pelo que o impacto global será relativamente moderado. Contudo, alguns setores que dependem muito de bens oriundos da Rússia ou da Ucrânia - como componentes para a indústria automóvel - deverão enfrentar problemas nas cadeias de abastecimento", conclui.

Já a economia alemã, motor da economia europeia, deverá crescer 1,8% em 2022 e 1,6% em 2023, ou seja, menos 1,4 e 0,8 pontos percentuais, respetivamente, do que o previsto.

Já no que respeita à inflação, as previsões foram revistas em alta, com as estimativas a apontarem para uma taxa de 5,5% em 2022 e de 2,5% em 2023 na zona euro, em consequência da subida dos preços dos bens alimentares e da energia.

Menos penalizadas, a economia norte-americana e chinesa deverão, no entanto, também crescer menos do que o esperado: a previsão da Euler Hermes é para um crescimento do PIB dos EUA de 3,3% em 2022 e de 2,6% no próximo ano, menos 0,6 e 0,2 pontos percentuais do que as estimativas iniciais. "O impacto do conflito na economia norte-americana deverá fazer-se sentir por via da confiança dos consumidores, que poderá ser abalada, e pelo impacto que a subida dos preços do petróleo vai ter para a economia", refere o estudo.

Quanto à China, é esperado que o PIB avance 4,9% este ano (0,3 pontos percentuais abaixo do esperado) e 5% em 2023. "A revisão em baixa das perspetivas económicas para este ano da segunda maior economia do mundo reflete tanto pressões internas como externas. Em termos domésticos, a propagação da variante Ómicron, no âmbito da política de zero-Covid da China, vai pressionar a recuperação da procura interna. Por outro lado, a subida dos preços das matérias-primas, devido à invasão da Ucrânia, pode colocar pressão sobre os setores industriais exportadores", destaca a Euler Hermes.

Por fim, o estudo aponta para uma quebra de 8% no produto interno bruto da economia russa este ano, sendo esta contração explicada "pela grave deterioração das condições macroeconómicas, em especial depois da imposição de sanções que abrangem inclusivamente o setor energético". A desvalorização do rublo continua e a inflação está em alta, lembra a líder mundial em seguros de crédito.

