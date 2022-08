FBI faz buscas na casa de Trump na Flórida

Donald Trump, ex-Presidente dos EUA © MANDEL NGAN / AFP

O antigo presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que a polícia federal (FBI, na sigla em Inglês) estava esta segunda-feira a fazer buscas na sua propriedade imobiliária em Mar-a-Lago.

As circunstâncias das buscas não são claras, ainda.

Os porta-vozes do Departamento de Justiça e do FBI ainda não responderam às perguntas da agência Associated Press.

"Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, estas buscas não anunciadas na minha casa não são necessárias nem apropriadas", disse Trump, numa longa declaração.

O Departamento de Justiça tem estado a investigar a descoberta de caixas com informação classificada que foram levadas para Mar-a-Lago depois de terminada a presidência Trump. Não está claro se a busca do FBI está relacionada com este assunto.

Uma investigação separada relacionada com os esforços dos aliados de Trump para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 e o assalto ao Congresso, em 06 de janeiro de 2021, também se está a intensificar em Washington.