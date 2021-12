Fed antecipa fim da compra de ativos e prevê três subidas das taxas de juro em 2022

Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell © AFP

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) anunciou esta quarta-feira que vai retirar mais cedo as medidas de apoio à economia e abre caminho a três subidas das taxas de juro em 2022, num contexto de inflação elevada.

Segundo as previsões divulgadas esta quarta-feira após uma reunião do seu comité de política monetária, o banco central norte-americano aponta para uma inflação de 5,3% em 2021 e de 2,6% em 2022. Estas previsões superam as divulgadas em setembro, quando a Fed antecipava uma inflação de 4,2% este ano e de 2,2% no próximo.

Para conter a subida da inflação, a instituição pondera cessar as compras de ativos a partir de março, ou seja, três meses antes do que estava previsto inicialmente. A redução gradual da compra de dívida iniciada em novembro deveria prolongar-se até junho.

Depois, poderá subir as taxas de juro de referência, com os seus responsáveis a mostrarem-se unânimes para lançar esse movimento em 2022. A maioria antecipa que possa haver três subidas.

No comunicado que divulgou no final desta reunião, a Fed indicou que por enquanto as taxas de juro permanecem no intervalo entre 0% e 0,25%, apesar de a inflação ter atingido em novembro uma taxa anual de 6,8%, a mais alta no país em quase 40 anos.

O banco central também divulgou novas previsões para o crescimento, que deverá atingir 5,5% em 2021 (previa 5,9% em setembro).

Para 2022, a Fed antecipa um crescimento mais rápido, de 4% em vez de 3,8% como indicara anteriormente.