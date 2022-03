Fed inicia reunião, com aumento das taxas de juro na mira

Nova Iorque, EUA © DR

O banco central norte-americano iniciou esta terça-feira a reunião de dois dias, durante a qual deverá decidir começar a aumentar as taxas de juro, com o objetivo de desacelerar a inflação.

"A reunião do comité de política monetária (FOMC, na sigla em inglês) começou às 09:00 (13:00 em Lisboa) conforme previsto", disse um porta-voz da Reserva Federal norte-americana (Fed).

No final desta reunião, será publicado esta quarta-feira às 14:00 (18:00 em Lisboa) um comunicado, e o presidente da instituição monetária, Jerome Powell, irá dar uma conferência de imprensa às 14:30 (18:30 em Lisboa).

A Fed procura desacelerar a inflação, que está em máximos de 40 anos, enquanto tenta que as decisões não afetem o crescimento económico.

Assim, depois de dois anos com as taxas de juro diretoras num intervalo entre 0% e 0,25% para sustentar a economia via consumo, a Fed deve anunciar um primeiro aumento e voltar para um intervalo entre 0,25% e 0,50%, ou mesmo uma subida mais brusca para um intervalo das taxas dos fundos federais entre 0,50% e 0,75%.

Jerome Powell defendeu recentemente um aumento de apenas 0,25 pontos, e não de diretamente 0,50 pontos.

Este aumento irá levar os bancos comerciais a oferecerem aos clientes taxas de juro mais elevadas para empréstimos, de forma a desacelerar o consumo e, portanto, aliviar a pressão sobre os preços, até porque os problemas de abastecimento devem durar meses.

O FOMC também sinalizará quantos aumentos de juros espera este ano e no próximo e irá atualizar as previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), inflação e desemprego.

A Fed também deverá discutir quando irá começar a reduzir os títulos de dívida no seu balanço, que comprou desde março de 2020 para apoiar o funcionamento da economia.