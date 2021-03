Finlândia continua a ser o "país mais feliz do mundo". Portugal desceu

Finlândia © D.R.

A Finlândia foi considerada como o "país mais feliz do mundo" pelo quarto ano consecutivo, numa lista que determina o grau de felicidade e que é dominada por países europeus.

Com uma pontuação de 7,84 em que 10 é o valor máximo, o país nórdico está à frente da Dinamarca, Suíça, Islândia e Países Baixos, estreante entre os cinco primeiros colocados da última edição do "World Happiness Report", um estudo anual patrocinado pelas Nações Unidas.

Já Portugal figura na 53º posição em 2020, depois de ter estado melhor entre 2017 e 2019, em que conseguiu uma média que lhe valeu o 48º lugar. Na média de três anos mais recentes, entre 2018 e 2020, o país caiu para a 58ª posição e fica agora atrás de Argentina, Colômbia ou Hungria, mas à frente de Croácia ou Honduras.

A maior valência do país para a felicidade para o ranking é o que chama de distopia (a capacidade de se imaginar melhor), seguindo-se do PIB e em terceiro o apoio social. Portugal foi dos países em aumentaram em 2020 o que o relatório chama de "efeitos negativos", relacionado com o nível de proteção que as pessoas sentem - inclui problemas mentais, sentimento de incerteza e falta de conexões digitais e programas online de ajuda e de promoção de saúde mental.

O ranking também analisa as médias trimestrais de mortes na população por cada milhão de habitantes e, aí, Portugal teve em janeiro de 2021 a pior média dos 46 países em análise, com 17,64 mortes por cada milhão de habitantes - no primeiro trimeste de 2020 tinha tido 2,65, uma subida de 573% por causa da pandemia.

O estudo analisa depois também algumas características das populações com relação direta à forma como lidaram com a pandemia. Aí os países asiáticos têm espírito mais coletivo - excepto a Austrália e Nova Zelândia -, ao contrário dos países do Atlântico Norte, que inclui a Europa. Portugal e Grécia são as excepções, surgindo como países menos individualistas.

Outras notas sobre Portugal: as mulheres no país, ao contrário de outros países europeus como França ou Bélgica, não têm tanta probabilidade de perderem o emprego (tal como na Dinamarca e Suécia).

O estudo, publicado desde 2012, usa principalmente pesquisas da empresa Gallup em que os residentes são questionados sobre o seu próprio nível de felicidade e as respostas são cruzadas com o Produto Interno Bruto (PIB) além de avaliações sobre o nível de solidariedade, liberdade individual e corrupção, para se chegar à pontuação máxima de 10.

A Alemanha está em 13.º lugar, o Canadá em 14.º, o Reino Unido em 17.º, os Estados Unidos em 19.º e a França em 21.º lugar.

Entre as grandes potências, o Brasil está em 35.º lugar, Japão em 56.º, Rússia em 76.º e China em 84.º, de acordo com a lista oficial de cerca de 150 países, nos quais foram recolhidos dados dos últimos três anos.

A Europa domina amplamente os 10 primeiros lugares, que incluem ainda a Noruega, Suécia, Luxemburgo e Áustria. O único país não europeu entre os primeiros 10 é a Nova Zelândia (9.º lugar).

Embora a medição da "felicidade" é reconhecidamente subjetiva além do debate à volta do método de cálculo do relatório, este estudo consolidou-se nos últimos anos como uma das avaliações do bem-estar global.

A lista também permite designar o "país menos feliz do planeta", que nesta edição é o Afeganistão, com 2,52 pontos, atrás do Zimbábue, Ruanda, Botswana e Lesoto.

A Índia é um dos grandes países com uma classificação baixa, ocupando o nada invejável 139.º lugar.

Na África, o país mais bem colocado é a República do Congo, que ficou na 83.ª posição, enquanto na Ásia é Taiwan, no 24.º lugar.

Este ano, o estudo foi expandido para incluir alguns dados para medir melhor o impacto da pandemia de covid-19.

A Finlândia, novamente na liderança este ano, é também um dos países desenvolvidos com o melhor desempenho contra a covid-19 e o país destacou-se notavelmente "em medidas de confiança mútua que ajudaram a proteger vidas durante a pandemia", de acordo com o estudo.

Apesar de seus longos invernos e da fama dos seus habitantes, considerados pouco expansivos, se não mesmo solitários, a Finlândia - com 5,5 milhões de habitantes - goza de um padrão de vida muito elevado, serviços públicos eficientes e uma vasta variedade de florestas e lagos.

O país também está muito bem posicionado em termos de solidariedade e na luta contra a pobreza e as desigualdades.

Os países nórdicos destacam-se nesta lista há uma década: antes da Finlândia, a Noruega venceu em 2017 e a Dinamarca durante muito tempo ocupou o primeiro lugar.