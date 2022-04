FMI diz que 'dívida boa' é fundamental para o desenvolvimento económico

A diretora do departamento de Estratégica, Política e Análise do Fundo Monetário Internacional (FMI), Ceyla Pazarbasioglu © ALEXANDER PROKOPENKO / POOL / AFP

A diretora do departamento de Estratégica, Política e Análise do Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu esta quarta-feira, num debate online, que perante a grande necessidade de investimentos nos países mais fragilizados, é preciso contrair 'dívida boa'.

"No seguimento da pandemia de covid-19, da guerra na Ucrânia e das alterações climáticas, há uma grande necessidade de avultados investimentos nas infraestruturas dos países menos desenvolvidos, por isso precisamos de 'boa dívida', disse Ceyla Pazarbasioglu, durante um debate organizado pelo FMI sobre o 'Fortalecimento da Sustentabilidade da Dívida'.

O evento, que decorreu ao princípio da tarde em formato virtual a partir de Washington, teve também a participação de vários economistas com trabalhos ligados à questão da dívida pública, como o professor da Universidade de Harvard Kenneth Rogoff e o copresidente do grupo de trabalho sobre este tema no Comité de Bretton Woods, John Lipsky.

"É preciso 'dívida boa', mas é preciso também garantir que as dívidas escondidas, ou contraídas por empresas públicas que acabam nas contas do Estado devido às garantias governamentais, sejam evitadas, precisamente para assegurar que o dinheiro que é preciso para garantir investimento reprodutivo na economia seja, realmente, disponibilizado", acrescentou Ceyla Pazarbasioglu durante o debate.

Para Kenneth Rogoff, o grande problema do aumento da dívida pública nos últimos anos tem sido a participação do setor privado que, apesar de ser necessária para garantir o volume financeiro necessário para desenvolver as economias mais frágeis, não tem incentivos para ajudar quando há uma crise.

"Não há qualquer incentivo para os privados participarem nas reestruturações de dívida quando elas são necessárias devido a um acontecimento particular ou a um conjunto de eventos que ditariam essa possibilidade", disse o académico especialista em dívida pública, referindo-se especificamente à falta de participação do setor privado nas iniciativas de reestruturação da dívida lançadas pelo G20 e pelo Clube de Paris.

Em entrevista recente à Lusa, o diretor do departamento de 'rating' soberano da Standard & Poor's (S&P) já tinha alertado para o impacto da dívida pública no desenvolvimento dos países africanos.

"Já antes da pandemia estávamos a assistir a uma subida da dívida pública, embora agora haja mais opções de financiamento para os países africanos do que havia há 10 ou 15 anos: a China, as multilaterais, a emissão de títulos de dívida em moeda estrangeira (Eurobond), e a expansão dos mercados internos, por exemplo", elencou Ravi Bathia.

"Com a dívida a subir e a pressionar as finanças públicas, o controlo [da subida da dívida] estava no facto de o crescimento ser bastante forte na região, mas esta equação foi atingida pela covid-19, que de repente colapsou o crescimento de vários países, piorando as métricas da dívida, alertou o analista, em fevereiro.

A dinâmica mudou e vários países entraram em 'debt distress' [níveis de dívida demasiado altos], a Zâmbia entrou em Incumprimento Financeiro, a Etiópia aderiu ao Enquadramento Comum para o tratamento da dívida, e agora estamos basicamente a ver a recuperação nas matérias-primas e no setor dos serviços, mas a questão da dívida está lá e causa problemas, com os países a procurarem soluções, como a reestruturação da dívida ou o aumento do acesso ao mercado através de novos Eurobond para pagarem dívida de títulos antigos", concluiu.