FMI fecha escritório no Brasil em 2022 (Imagem de arquivo) © Olivier DOULIERY / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Dezembro, 2021 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai encerrar o seu escritório de representação no Brasil, que funciona em Brasília, capital do país, em junho de 2022, anunciou hoje aquele organismo.

"O FMI fechou um acordo com as autoridades brasileiras para encerrar o Escritório de Representação do FMI em Brasília até 30 de junho de 2022", refere aquele organismo em comunicado.

A fundo também destacou esperar "que a alta qualidade do envolvimento do corpo técnico do Fundo com as autoridades brasileiras continue" para "apoiar o Brasil no fortalecimento da sua política económica e configurações institucionais".

A confirmação do encerramento do escritório aconteceu um dia após o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, criticar as previsões do FMI e dizer num evento com empresários que a instituição sairia do país.

"Vou dizer até com delicadeza que nós estamos dispensando o FMI. Eles estão aqui há bastante tempo, havia bastante desequilíbrio. E eu assinei, pode voltar, pode passear lá fora", disse Guedes, num evento na Federação das indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

"Vieram aqui para prever uma queda [da economia do Brasil] de 9,7%, e a Inglaterra ia cair 4%. Nós caímos 4%, a Inglaterra, 9,7%. Achamos melhor eles fazerem previsões noutro lugar", acrescentou.

O FMI abriu uma representação no Brasil em 1999, quando o país ainda recorria aos empréstimos da entidade para obter liquidez internacional.