FMI pede para se permanecer vigilante face à elevada incerteza no setor financeiro

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI © SALIM DAWOOD/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Março, 2023 • 11:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pediu neste domingo para "se permanecer vigilante" face à "elevada incerteza" no setor financeiro, comentários que surgem depois das recentes turbulências com os bancos ocidentais.

A falência do banco do estado da Califórnia Silicon Valley Bank (SVB) em 10 de março suscitou preocupações quanto à solidez do setor bancário nos EUA e na Europa.

A primeira vítima europeia, o Credit Suisse, foi agarrada pelo compatriota UBS no domingo por uma fração do seu valor na bolsa de valores.

"É evidente que os riscos para a estabilidade financeira aumentaram", disse Kristalina Georgieva no Fórum de Desenvolvimento da China, um evento organizado em Pequim pelo Governo chinês.

A aquisição do Credit Suisse pelo UBS, coordenada pelas autoridades suíças, bem como as recentes medidas do banco central para melhorar o acesso à liquidez, evitaram o pânico, mas não conseguiram trazer estabilidade aos mercados.

"Os decisores políticos tomaram medidas decisivas em resposta aos riscos para a estabilidade financeira", disse Georgieva no seu discurso.

"Estas medidas aliviaram até certo ponto as tensões do mercado, mas a incerteza é elevada, o que sublinha a necessidade de uma vigilância contínua".

As ações dos bancos nas bolsas europeias caíram ainda mais na sexta-feira.

As recentes declarações de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), reafirmando a resiliência do sistema bancário, e as do Presidente francês, Emmanuel Macron, e do Chanceler alemão, Olaf Scholz, que pretendiam ser tranquilizadoras, não conseguiram acalmar os espíritos.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse na sexta-feira em Otava (Canadá) que os "bancos estavam a ir bastante bem" e que não via nada "prestes a explodir". Reconheceu, contudo, que levaria "um pouco de tempo para as coisas assentarem".