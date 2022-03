França apreende iate ligado a presidente de grupo petrolífero russo

© Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo / AFP 03 Março, 2022 • 16:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governo francês anunciou a apreensão de um iate que pertence a uma empresa ligada a Igor Sechin, presidente do grupo petrolífero russo Rosneft.

"A alfândega francesa procedeu à apreensão do superiate Amore Vero em La Ciotat, França, no âmbito da aplicação das sanções da União Europeia contra a Rússia", disse o ministério das Finanças francês em comunicado citado pela AFP.

Este iate "é propriedade de uma empresa da qual Igor Sechin, o diretor, foi identificado como o principal acionista", acrescenta o ministério. A apreensão foi realizada por agentes alfandegários, na madrugada de quinta-feira, num estaleiro em La Ciotat, após revista de várias horas.

O convés principal do iate, segundo o comunicado, tem 86 metros de comprimento e pode até ser transformado num heliporto. A embarcação chegou à costa mediterrânea dia 3 de janeiro deste ano e ficou imobilizada nos estaleiros para ser reparada até 01 de abril.

"No âmbito da implementação das sanções da União Europeia contra a Rússia, e em apoio à Ucrânia, procedemos à apreensão de um primeiro iate. O Amore Vero foi imobilizado na França", afirmou na sua conta do Twitter o ministro francês Olivier Dussopt, responsável pelas alfândegas.

Este é o terceiro navio apreendido como parte das medidas de retaliação tomadas após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

No sábado passado, as autoridades francesas imobilizaram, também, no Canal da Mancha um navio que, segundo Paris, pertencia ao banco russo PSB, o Baltic Leader, e no domingo um navio de carga russo, Victor Andryukhin, que foi apreendido no porto de Marselha.