França e Emirados Árabes Unidos assinam acordo de cooperação energética

A França e os Emirados Árabes Unidos (EAU) assinaram um acordo de cooperação energética para garantir o fornecimento de petróleo e gás natural ao país europeu, enquanto a Rússia se prepara para cortar aqueles combustíveis à Europa.

"O acordo que estamos a assinar com os Emirados Árabes Unidos tem dupla importância estratégica: permite-nos enfrentar os desafios prementes da segurança energética a curto prazo, enquanto nos preparamos para um futuro descarbonizado", disse o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, citado em comunicado.

O Ministério das Finanças não deu mais detalhes sobre ou quando o acordo será assinado.

É esperado que outros acordos comerciais e de energia sejam assinados durante a primeira visita de Estado do Presidente dos EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a França, desde a sua nomeação no país do Médio Oriente, aliado do Ocidente, em maio.

As parceiras abrangem um acordo entre a gigante francesa TotalEnergies e a Abu Dhabi National Oil Company para garantir o fornecimento de energia.

Em junho, Le Maire havia dito que o país estava a discutir com os EAU o fornecimento de petróleo e diesel para encontrar "uma alternativa ao combustível russo".

A reunião de hoje surge no momento em que a guerra na Ucrânia se aproxima do sexto mês e a Europa sofre uma onda de calor.

Os países europeus estão a preparar-se para uma possível paralisação do gás russo numa altura em que têm de lidar com o aumento dos preços da energia, inflação e uma crise do custo de vida.

Os líderes da União Europeia (UE) estão a lutar para armazenar gás até ao início do outono, num esforço para evitar uma crise económica e política no inverno.

O Presidente de França, Emmanuel Macron, disse na semana passada que o seu Governo iria preparar um "plano de sobriedade" para economizar energia e que a França continua a procurar diversificar as fontes de gás.

As exportações de energia dos EAU para França são dominadas por produtos petrolíferos refinados e em 2019 chegaram a atingir o valor recorde 1,5 mil milhões de euros.